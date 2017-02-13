الأمن: السائق الذي أحرق حافلته في صويلح مخالف

قالت إدارة الإعلام الأمني إن كوادر إدارة السير قامت بإيقاف حافلة عمومية متوسطة بالقرب من دوار صويلح، وعند طلبهم من السائق إبراز أوراقه الثبوتية والتراخيص للتأكد منها، عجز السائق عن إبراز رخصة قيادته ورخصة الحافلة، كما تبين أنه يعمل بموجب تصريح منتهي، إضافة إلى قيامة بتغير اسم الخط المثبت على الحافلة دون سند قانوني، حيث أن الحافلة تعمل في الأصل على أحد الخطوط الداخلية في محافظة البلقاء، وبتدقيق المركبة تبين كذلك أنها منتهية الترخيص منذ 9/ 5/ 2016، أي بما يزيد عن ستة اشهر.

أضافت إدارة الإعلام الأمني في بيان تقلقت “الغد” نسخة منه، أن كل تلك المخالفات تستوجب حجز المركبة وفق القانون، حيث تم إبلاغ السائق الذي تبين أنه يحمل 64 اسبقية بقضايا مختلفة، بذلك، حيث رفض حجز المركبة وقام بالتطاول على رجال السير، وقام عندها بسكب مادة بترولية احضرها له المحصل الذي يعمل معه وأشعل النار فيها، وتم التعامل مع الحريق من قبل مجموعات الدفاع المدني ولم تقع اية اصابات تذكر.

وتابعت إدارة الإعلام الأمني أنه جرى اصطحاب السائق والمحصل الذي يعمل معه للمركز الأمني المختص ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه.