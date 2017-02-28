الأمم المتحدة تدعو أستراليا لحماية نساء السكان الأصليين

حذرت الأمم المتحدة من الأوضاع المتردية لنساء السكان الأصليين في أستراليا، لافتة إلى أن السلطات هناك لم تنجح في حمايتهن من العنف، الذي تفاقم بسبب مستويات مرتفعة من الظلم.

ويحتل السكان الأصليون مكانا قرب الحد الأدنى على كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يفاقم التوتر في مجتمعاتهم التي تعد أقدم حضارة مستمرة في العالم.

وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة للعنف ضد النساء، دوبرافكا سيمونوفيتش، إن لدى نساء السكان الأصليين فرص أقل 34 مرة للحصول على رعاية طبية في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي، وهن أكثر عرضة 3.7 مرة من غيرهن من النساء لأن تصبحن من ضحايا لعنف جنسي.

وأوضحت الأمم المتحدة أن أطفال السكان الأصليين أكثر عرضة 7 مرات من غيرهم من الأطفال لأن يتعرضوا للانتهاكات والإهمال.

ونتيجة للتنشئة المضطربة ينتهي الحال بأعداد كبيرة من نساء السكان الأصليين في السجون، وتزيد سياسات الحكومة من ارتفاع هذه الأعداد، إذ أن أغلب السجينات تم حبسهن بسبب غرامات لم يتمكن من سدادها، وهو ينتشر بدرجة أكبر بين نساء السكان الأصليين بالمقارنة بغيرهن من النساء.

ويعد الحد من سجن السكان الأصليين، أحد سبعة أهداف للحكومة لتحسين حياتهم وزيادة متوسط أعمارهم وفترة عملهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.