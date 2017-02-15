الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي

اعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة بعد ترجيح التنبؤات الجوية بتساقط الثلوج.

ووفقا لنائب مدير المدينة للمناطق والبيئة الناطق الرسمي باسم امانة عمان المهندس باسم الطراونة فان امانة عمان رفعت من بعد ظهر اليوم الاربعاء حالة الطوارئ الى قصوى، مشيرا الى ان نحو 3500 من الكوادر البشرية منتشرين في الميدان.

واكد جاهزية آليات الامانة للتعامل مع تساقط الثلوج، لافتا الى انه قد تم نشرها على محاور رئيسية لشبكات الطرق، داعيا المواطنين في حال تساقط الثلوج الى عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوي وبما يتيح الفرصة من كافة الجهات سرعة تقديم الخدمة.

واشار الى ان مناهل تصريف مياه الامطار في الشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الانفاق المرورية لم تشهد اي اغلاقات او تجمعات للمياة خلال الايام الثلاث الماضية، وان هناك متابعة في العمل على تنظيفها.

وشدد ان أمانة عمان على استعداد تام لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الـ 22.

ودعا المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات إلى عدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق كونها تلحق الضرر في قنوات تصريف المياه خلال تساقط الأمطار.

كما دعا المواطنين الى عدم ربط مزاريب الأبنية بطريقة غير قانونية على مناهل الصرف الصحي لعدم التسبب بفيضانات، لعدم قدرتها على استيعاب مياه الامطار.