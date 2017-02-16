الآلاف يتظاهرون في 14 ولاية أمريكية ضد زيارة نتنياهو لواشنطن

تظاهر الآلاف من الأمريكيين والعرب، في 14 مدينة وولاية أمريكية، اليوم الخميس، احتجاجا على زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لواشنطن، ولقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وشهدت مدن كاليفورنيا، ولوس أنجلوس، وسان هوزيه، وكولورادو، وشيكاغو، وبوسطن، ونيويورك، وكولمبوس، وبورتلاند، وفيلادلفيا، وبيتسبورغ، واوستين، وهيوستن، وواشنطن دي سي، مظاهرات واعتصامات بمشاركة واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة، وحشد كبير من الاقليات العرقية اللاتينية وممثلين عن المنظمات اللاتينية إلى جانب منظمات اليسار الأمريكي، وذلك احتجاجا على زيارة نتنياهو وللمطالبة بسياسة أكثر عدالة واعتدالا من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الأقليات العرقية.

ونظمت المظاهرات تحت شعار ” أموال الضرائب للتعليم وليس لبناء جدران الفصل العنصري والتطرف في فلسطين والمكسيك”، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات الكبيرة الداعية لوقف اضطهاد الشعب الفلسطيني.

جاءت المظاهرات بدعوة من: التحالف من أجل العدالة في فلسطين، ومنظمة كود بينك النسائية، وتحالف مناهضي الحرب ( انسر)، وأصوات يهودية من أجل السلام.