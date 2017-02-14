اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

أعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية (يونهاب)، الثلاثاء، أن الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اغتيل في ماليزيا.

وقالت يونهاب نقلا عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية إن كيم جونغ نام قُتل صباح الاثنين في ماليزيا. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وفي سياق منفصل قالت قناة تشوسون الفضائية نقلا عن عدة مصادر في حكومة كوريا الجنوبية إن كيم جونغ نام تم تسميمه في مطار بكوالالمبور على أيدي امرأتين يعتقد أنهما عميلتان سريتان هاربتان من كوريا الشمالية.

وقالت الشرطة الماليزية لرويترز إن رجلا غير محدد الهوية من كوريا الشمالية توفي في الطريق إلى المستشفى من أحد مطارات كوالالمبور.

وقالت الشرطة إنه لم يتم التحقق من هوية الرجل.