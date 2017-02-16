اعتقال القاتلة الثانية في اغتيال كيم جونغ نام

أعلنت سلطات ماليزيا، يوم الخميس، اعتقال سيدة ثانية يشتبه في أن تكون على صلة باغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وبحسب ما نقلت رويترز، فإن السيدة المعتقلة تحمل جواز سفر إندونيسي، وجرى التعرف عليها من خلال تسجيلات كاميرا المراقبة في مطار كوالالمبور.

وكانت الشرطة الماليزية، قد اعتقلت، يوم الأربعاء، سيدة تحمل وثائق سفر فيتنامية، وقالت إنها تبحث عن بضعة مشتبه بهم أجانب غيرها يشتبه في صلتهم بالحادث.

وقال نواب برلمانيون في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إن وكالة المخابرات في بلادهم تشتبه في أن عميلتين من كوريا الشمالية اغتالتا الأخ غير الشقيق لزعيم يبونغ يانغ في ماليزيا.

في غضون ذلك، رجحت مصادر في الحكومة الأميركية أن يكون عملاء من كوريا الشمالية قد قتلوا كيم جونغ نام، الذي تعرض لهجوم في مطار كوالامبور الدولي، يوم الإثنين، وتوفي في طريقه للمستشفى.

وأدلى النواب في كوريا الجنوبية بتصريحاتهم بعد أن بلغهم تقرير من وكالة المخابرات، يفيد بأن الوكالة تعتقد أن كيم جونغ نام تعرض للتسميم.

وأشاروا إلى أن وكالة المخابرات أبلغتهم أن زعيم كوريا الشمالية أصدر “أمرا دائما” باغتيال أخيه غير الشقيق وأن محاولة اغتيال فاشلة وقعت في 2012.