اسرائيل تبدأ هدم منازل مستوطنين في الضفة الغربية

بدأت الشرطة الاسرائيلية صباح الثلاثاء اخلاء تسعة منازل لمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ومن ثم هدمها، وتفريق متظاهرين بموجب امر قضائي صادر عن المحكمة العليا.

وفي ساعات المساء الاولى كان قد تم هدم منزل واحد، في حين تواجد مئات من المتظاهرين في شوارع المستوطنة، كما رفض نحو عشرين شابا النزول عن سطح منزل، وفقا لمراسل فرانس برس في المكان.

وكانت المحكمة قررت هدم تسعة مبان في مستوطنة عوفرا اقيمت على املاك فلسطينية خاصة، بحلول 5 اذار/مارس المقبل.

وبدأت الشرطة الدخول الى المنازل واجلاء المتظاهرين من المستوطنين المتطرفين واحدا تلو الاخر.

وقد انهت الشرطة اخلاء ثمانية منازل من اصل تسعة، لكن عشرات من اليمين المتطرف تحصنوا في التاسع.

واكدت الشرطة انها اعتقلت شخصين لمهاجمتهما قوات الامن، بينما اصيب ثمانية من عناصرها بجروح طفيفة.

وكانت ثماني عائلات من المستوطنين وافقت على مغادرة منازلها قبل حلول الموعد النهائي.

واكد مسؤولون في مستوطنة عوفرا عزمهم منع اندلاع مواجهات مع قوات الامن مماثلة لتلك التي وقعت قبل ثلاثة اسابيع اثناء اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية القريبة.

يذكر ان عددا من المستوطنين تحصنوا داخل كنيس البؤرة والقوا الحجارة وكميات من مادة الاسيد على القوات الاسرائيلية.

واعلن مستوطنو عمونا انهم سيبدأون الاربعاء اضرابا عن الطعام حتى تلتزم الحكومة تعهدها بناء مستوطنة جديدة لهم.

من جهتها، اعتبرت وزارة الاعلام الفلسطينية ان ما يحدث في عوفرا “مسرحية جديدة” لتشريع الاستيطان.

واكدت الوزارة في بيان ان “مسرحية هدم تسعة منازل مقابل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية (…) ستفشل في خلط الأوراق، وخداع العالم، والإدعاء بأن الاحتلال يحترم القانون”.

ومنذ تنصيب ترامب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء اكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

ويعكس تسريع وتيرة الاستيطان رغبة الحكومة في اغتنام فترة حكم ترامب بعد ثماني سنوات من ادارة باراك اوباما التي كانت تعارض الاستيطان.

واقر الكنيست ايضا قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، الامر الذي دانه المجتمع الدولي واثار غضب الفلسطينيين.

ويعيش نحو 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات كافة غير قانونية الا ان اسرائيل تميز بين التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.