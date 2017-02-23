استعدوا.. 7 كواكب شبيهة وقريبة من الأرض

اكتشف علماء الفلك 7 كواكب على الأقل بحجم الأرض تدور حول نجم قزم أطلق عليه اسم “ترابيست 1″، على بعد 39 سنة ضوئية.

وقال علماء فلك في وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، في بحث نشر مؤخرا، إن النظام الشمسي قريب من الأرض، يضم 7 كواكب بحجم كوكب الأرض، 3 منها تدور حول “نجم قزم” (حجمه أقرب إلى حجم كوكب المشتري) بمسافة مناسبة لوجود مياه على سطحها الأمر الذي يثير احتمال الحياة.

وتوجد مدارات هذه الكواكب، التي أطلق عليها أسماء “إي 1″ و”إف 1” و”جي 1″، في المنطقة القابلة للحياة بالنسبة للنجم القزم “ترابيست 1”.

والنجم المعروف باسم “ترابست-1” هو جرم سماوي صغير في كوكبة الدلو، ويبعد نحو 39 سنة ضوئية عن الأرض.

ويأمل العلماء في مسح أجواء الكواكب لرصد نمط كيماوي وبيولوجي ممكن للحياة.

وقال عالم الفلك أموري تريود من جامعة كمبريدج للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف الثلاثاء “أعتقد أننا قطعنا شوطا مهما نحو اكتشاف إذا كانت هناك حياة في الفضاء الخارجي”.