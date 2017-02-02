ارتفاع سعر الذهب مع إبقاء الفائدة الأميركية كما هي

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، مع استمرار ضعف سعر صرف الدولار الأميركي، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي عدم تغيير سعر الفائدة، في اجتماعه الشهري الأول، في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وارتفع سعر البيع الفوري للمعدن الثمين إلى 1216 دولار للأوقية، بينما زاد السعر في العقود الآجلة إلى 1218.10 دولار للأوقية.

في المقابل تراجع مؤشر سعر صرف الدولار الأميركي إلى 99.46 نقطة.

ومن المعروف أن سعر الدولار يتناسب عكسيا مع سعر الذهب والسلع الرئيسية المُقيمة بالدولار مثل النفط.

وارتفعت أسعار معادن ثمينة أخرى مقيمة بالدولار، مثل الفضة التي زاد سعرها بنحو 0.5 في المئة.

وبلغ سعر أوقية الفضة في البيع الفوري 17.6 دولار، بينما زاد سعر البلاتين إلى 1000.35 دولار للأوقية.