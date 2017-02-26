ارتفاع جديد على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون أعلى من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

واوضح موقع طقس العرب، ان أجواء مُعتدلة تسود وتميل للدفء عُموماً ظهراً، وتكون الأجواء غائمة جُزئياً إلى غائمة بسُحُب مُتوسطة وعالية. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط عصراً في بعض المناطق الصحراوية، تكون مثيرة للغبار، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، يكون الطقس باردًا في عموم المناطق ليلاً، وتظهر في الأجواء سُحُب مُتوسطة وعالية لتصبح الأجواء غالباً غائمة، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار غد، وتكون أعلى من معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية، وتسود أجواء مُعتدلة عُموماً وتميل للدفء في بعض المناطق، وغائمة جزئياً إلى غالباً غائمة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة جنوبية غربية معتدلة السرعة.