ارتفاع أسعار العسل والشاي الأخضر والقشطة والكيك وقمر الدين

قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن أبرز السلع التي تلقت فيها النقابة قرار ارتفاع ضريبة المبيعات عليها لتصبح 16 %، هي العسل الطبيعي، الشاي الأخضر ونكهاته، القشطة، الكيك، وقمر الدين.

وبين الحاج توفيق أن العسل الطبيعي كانت ضريبة المبيعات عليه 0 %، والشاي الأخضر ونكهاته كان معفيا من الضريبة، والقشطة كانت 8 %، والكيك كانت 4 %، وقمر الدين كانت أيضا 4 %.

وأوضح أن نحو 70 % من المواد الغذائية الأساسية بقيت الضريبة عليها كما هي ولم تتغير، لافتا إلى أن النقابة ستزود التجار بقائمة المواد التي لم ترتفع عليها ضريبة المبيعات.

وقال الحاج توفيق إن “من حق المواطن والتاجر أن يطلع على تلك القائمة لكي يكون لديه العلم بالأصناف التي لم ينالها ارتفاع”.

وأكد أن النقابة جاهزة لأي استفسار يرد من التجار أو المواطنين عن الأصناف والسلع للتأكد من أسعارها في السوق.