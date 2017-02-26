احذروا اللحوم المجهزة في المولات والمحلات

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى موثقة من المواطنين حول شرائهم لمنتجات من اللحوم من بعض المولات والمحلات التجارية تتلخص بفساد هذه اللحوم وانتهاء صلاحيتها، بحسب رئيسها الدكتور محمد عبيدات.

وقال ان من حقوق المستهلك المتعارف عليها هو الحصول على سلعة او منتج صحي وسليم بجودة مقبولة وسعر منطقي وبخلاف ذلك فان ما يحدث يعتبر تعدي على حقوق المستهلك وتحايل غير قانوني.

واضاف انه من خلال تتبع الكوادر العاملة لدى الجمعية في جولة شملت عددا من المحلات التجارية الكبرى في بعض انحاء المملكة وخصوصا في العاصمة عمان وجد ان الغالبية العظمى تقوم بتجهيز اللحوم وتقطيعها ووضعها في عبوات وعرضها من خلال الثلاجات دون التأكد من قبل المستهلك من نوعية اللحوم المستخدمة ومصدرها بالاضافة الى البيانات الخاصة بهذا المنتج والتي هي ادنى حقوق المستهلك اينما كان.

وطالب عبيدات الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة على هذه المحلات التي تتداول مثل هذه المنتجات وان يتخللها فحص ورقابة غذائية والزامها بعدم تجهيز اي نوع من اللحوم مسبقا تحت طائلة القانون وان يكون تجهيز هذه المنتجات من اللحوم امام المستهلك مباشرة على ان يتوازى مع ذلك وجود بطاقة بيان تحدد نوعية اللحوم ومصدرها وتاريخ الذبح بالاضافة الى السعر المعلن والتأكد من المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف ومدى مطابقتها للشروط الصحية.

وناشد عبيدات المواطنين بعدم شراء اللحوم المجهزة مسبقا وان يتم الاشتراط على الباعة بضرورة تجهيزها امامهم كما تقوم بهع بعض المحلات المتخصصة في بيع اللحوم وخصوصا تلك اللحوم التي تكون مقطة ومبهرة ومجهزة للطهي حيث بقائها مدة من الوقت واختلاف درجات الحرارة قد يؤدي الى افسادها وتصبح غير صالحة للاستهلاك.