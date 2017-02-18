إيكيا تعتذر عن “كتالوج الرجال”

قدمت شركة إيكيا السويدية اعتذارا لمتاجر الأثاث عن كتالوج، يستهدف اليهود المتشددين في إسرائيل، لا يحتوي على صور نساء.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن الشركة قولها إن الكتيب أنتج في فرعها الإسرائيلي، وليس في المجموعة السويدية ذاتها.

وقالت المتحدثة باسم إيكيا جوزفين ثوريل إن “لم نقم بمراجعة الكتالوج. كنا واضحين للغاية بأن هذا لا يمثل العلامة التجارية لإيكيا”.

وأوضحت ثوريل أن فرعها الإسرائيلي “حاول الوصول إلى مجموعة من المستهلكين، وارتكب خطأ”.

ويشكل اليهود المتشددون نسبة 11 في المائة من سكان إسرائيل. وفقا لأسوشيتد برس.