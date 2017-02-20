إيران تستدعي سفير تركيا بسبب تصريحات يلدريم

استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي لدى طهران، بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجاء ظهور السفير التركي، رضا هاكان تكين، في مبنى الخارجية الإيرانية، بعد تصريحات أدلى بها في وقت سابق الاثنين، الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.

وقال قاسمي إن زمام صبر إيران مع تركيا قد يفلت قريبا، إذا ما واصلت الإدلاء “بتصريحات ساخرة ضد إيران”.

وكان رئيس الوزراء التركي أعرب عن قلقه إزاء “السياسة الطائفية” التي تنتهجها إيران في سوريا والعراق، ومساعيها المحتملة ” لتوسيع نطاق نفوذها”.

وبالرغم من الخلافات الحادة بينهما فيما يتعلق بسوريا وقضايا إقليمية أخرى، فإن إيران وتركيا تربطهما صلات قوية.

وتستضيف أنقرة المعارضة السورية ولها قوات داخل سوريا. في المقابل تدعم طهران حكومة الرئيس بشار الأسد.