إيران تتراجع.. وتسمح بدخول فريق مصارعة أميركي

أعلنت إيران أنها ستمنح تأشيرات دخول لفريق المصارعة الأميركي للمشاركة في مباريات كأس العالم للمصارعة، الأحد، على خلاف قرار أعلن الجمعة بمنع منح التأشيرات لأعضاء الفريق، ردا على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحظر منح تأشيرات للإيرانيين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن التأشيرات ستمنح للأميركيين بسبب قرار قاض اتحادي أميركي “إيقاف القيود العنصرية على دخول المواطنين الإيرانيين إلى أميركا” فضلا عن أسباب أخرى.

ويوم الجمعة، علق جيمس روبارت، القاضي بمحكمة جزئية أميركية، حظر سفر اللاجئين والمواطنين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين شملها الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

ولم يذكر قاسمي ما إذا كان سيسمح للأميركيين الذين يحملون تأشيرات إيرانية بدخول إيران، أو أنه سيتم إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين الأميركيين.

وتجري بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة يومي 16 و17 فبراير في مدينة كرمانشاه غربي إيران. وكان الاتحاد الأميركي للمصارعة أعلن أنه سيرسل فريقا للمشاركة في البطولة.

وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ تولي ترامب مهام منصبه الشهر الماضي. ويوم الجمعة فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران بسبب تجربة صاروخ باليستي أجرتها إيران الأسبوع الماضي.

وأعلن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن إيران ستجري تدريبات عسكرية. وذكرت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن التدريبات ستشمل تجربة أنظمة صاروخية محلية الصنع ورادارات ومراكز قيادة وتحكم وأنظمة حرب إلكترونية.