إنقاذ 260 شخصا حاصرتهم الثلوج في الطفيلة

تعاملت مديرية الدفاع المدني ومراكزها المنتشرة في مختلف مناطق محافظة الطفيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع 260 حالة ما بين إخلاء وإنقاذ لأشخاص حاصرتهم الثلوج في مناطق عدة بالمحافظة، فضلا عن إسعاف العديد من الحالات المرضية إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، وفق مدير دفاع مدني المحافظة العقيد نايف النوايسة.

وبين العقيد النوايسة أن كوادر الإسعاف والإنقاذ تعاملت خلال المنخفض الجوي العميق وما رافقه من تساقط للثلوج على أجزاء واسعة من الطفيلة، مع ثلاثة حوادث مرورية نتج عنها ست إصابات، فيما تم سحب زهاء 15 مركبة علقت على العديد من الطرق الرئيسية والفرعية، سيما في المناطق الجنوبية من الطفيلة الأكثر تأثرا بالمنخفض الجوي.

وأشار إلى أن كوادر الدفاع المدني وعبر فرقها في المنتشرة في مراكز الدفاع المدني في العين البيضاء وبصيرا ومدينة الطفيلة ساهمت كذلك في مساعدة المواطنين للوصول إلى تجمعاتهم السكانية، مثلما تم إخلاء زهاء 16 سائحا من جنسيات مختلفة وتأمينهم إلى مناطق آمنة.