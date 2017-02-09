أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، ليل (الأربعاء/ الخميس)، اعتراضه ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي المصرية تجاه مدينة إيلات، جنوبي فلسطين المحتلة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة مفتوحة لم يحدد موقعها.

وأفادت الاذاعة العبرية، بأن أربعة صواريخ أطلقت من الأراضي المصرية تجاه إيلات، قامت منظومة “القبة الحديدية” باعتراض ثلاثة منها، وسقط الرابع في منطقة مفتوحة، دون أن تذكر إن كانت المنطقة داخل المدينة أو خارج السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، أفادت الشرطة الاسرائيلية، في بيان لها، أن دوي انفجار سمع في مدينة إيلات، عقب انطلاق صفارات الإنذار.

وأضافت أن قوات الشرطة باشرت أعمال البحث في شتى أنحاء المدينة للبحث عن مصدر الانفجار.

ولكن وسائل إعلام عبرية نقلت عن أطباء بمستشفيات اسرائيلية أنه تم رصد 26 اصابة بالخوف والهلع ونقلها إلى المستشفيات في إيلات، ومنها مستشفى “يوسف طال”، وذكر موقع 0404 الاخباري الاسرائيلي أن “إصابات بالهلع وقعت بين الاسرائيليين بعد إطلاق صواريخ من سيناء على مدينة إيلات”.

وتحدث شهود عيان عبر مواقع التواصل عن اندلاع حرائق بسبب القذائف الصاروخية التي أطلقت من سيناء، وإخلاء فنادق في المدينة بسبب سقوط صواريخ.

من جانبها، تبنت حسابات تابعة للدولة الاسلامية (ولاية سيناء) في سيناء، عبر مواقع التواصل الالكتروني، الهجوم على مدينة إيلات الاسرائيلية.

ووصفت في بيان لها، في ساعة متأخرة من مساء (الأربعاء /الخميس)، إطلاق الصواريخ بأنه “بدء الحرب مع العدو الإسرائيلي”.

وقالت “ولاية سيناء” إن قصف ايلات براجمات صواريخ جاء “ردا على مساندة الطائرات الإسرائيلية للجيش المصري بقصف مواقعها في سيناء”.

وسبق أن نشرت حسابات سيناويه أبرزها “سيناء24” أنباء متكررة في أوقات سابقة عن قيام طائرات اسرائيلية بدون طيار بقصف مواقع في سيناء ومقتل مدنيين.

وتحدثت مصادر سيناويه عن مشاهدة عملية الاطلاق عن بُعد، ورصد إطلاق قرابة 7 صواريخ، مؤكده مسارعة وحدات من الجيش المصري إلى المنطقة وقصفها وتحليق طائرات بدون طيار بكثافة فوق مناطق رفح والشيخ زويد بسيناء قرب منطقة الحدود مع اسرائيل.

ولم يصدر تعليق رسمي من جانب مصر، وأكتفى مصدر عسكري بالتعليق لوسائل اعلام محلية، أنَّه “جار التحقق من الادعاء بإطلاق صواريخ من سيناء على مدينة إيلات”.