إشبيليه ينتفض ويتقدم للمركز الثاني

شارك فيسنتي إيبورا، قائد إشبيليه، كبديل في الشوط الثاني ليقود انتفاضة فريقه والفوز السبت 2-1 على غريمه ريال بيتيس، ليتقدم إلى المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإسباني، لكرة القدم.

وبدا أن الفريق الزائر يعاني بعد فوزه على ليستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، حيث تفوق بيتيس في الشوط الأول، وانتزع تقدما مستحقا عبر رضا دورميسي في الدقيقة 36.

وأجرى مدرب إشبيليه، خورخي سامباولي، تغييرين في بداية الشوط الثاني، حيث أشرك إيبورا والمهاجم وسام بن يدر.

وصنع إيبورا هدف التعادل لغابرييل ميركادو في الدقيقة 56، حيث منح المدافع الأرجنتيني فرصة هز الشباك من مدى قريب. وسجل إشبيليه هدف التقدم في الدقيقة 76.

ووصلت كرة بعد ركلة حرة نفذها سمير نصري إلى ستيفن نزونزي الذي حولها بضربة رأس إلى إيبورا، ليضعها داخل الشباك ويحقق إشبيليه الفوز الرابع على التوالي في كل البطولات.

ويحتل إشبيليا المركز الثاني برصيد 52 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة ويخرج لمواجهة فياريال الأحد.

أما برشلونة حامل اللقب، فيحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ويحل ضيفا على أتليتيكو مدريد، الأحد.