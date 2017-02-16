إسرائيل تطالب ترامب بالاعتراف بسيادتها على الجولان

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وخلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية عقب الاجتماع مع ترامب بالبيت الأبيض، سئل نتانياهو عما إذا كان قد طرح قضية الجولان، فأجاب قائلا: “نعم”.

ولدى سؤاله عن رد الرئيس الأميركي قال نتانياهو: “لن أقول إنه فوجئ بطلبي”، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

كانت إسرائيل طلبت الشيء نفسه من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، وقال دبلوماسيون في ذلك الحين إنه قوبل بالرفض.

وفي حين تتطلع إسرائيل منذ زمن طويل للسيادة على الجولان، فإنه ليس واضحا ما إذا كان البيت الأبيض سيتخذ هذه الخطوة الآن.