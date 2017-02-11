إدارة السير تعلن عن حملة مخالفات مرورية

قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام، “إن إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية ستنفذ حملات رقابية لضبط كافة المخالفات المرورية بعد انتهاء عدة حملات استهدفت رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين من مدى خطورة تلك المخالفات”.

وأضافت “أن الإدارات المرورية وإيمانا منها بالدور التوعوي الذي يجب عليها القيام به تنفذ بين الحين والآخر وبمختلف الأساليب حملات تهدف لنشر الوعي المروري ورفع مستواه لدى الاخوة السائقين تحذرهم من خلالها بمدى خطورة ارتكاب المخالفات المرورية المختلفة وبيان آثارها السلبية ولحثهم على التقيد بالقوانين وعدم ارتكاب المخالفات”.

وتابعت “أنه بالتوازي مع تلك الحملات التوعوية، فإن الإدارات المرورية ماضية بتنفيذ حملات رقابية اعتبارا من صباح غد وعلى مختلف المخالفات المرورية لضبطها”، داعية الجميع للتقيد بالقانون وتلافي ارتكاب المخالفات التي تؤثر على سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق ولها آثار سلبية على زيادة الازدحامات المرورية.

وأشارت إدارة الإعلام الأمني إلى “أنه من بين المخالفات الخطرة التي سيتم التركيز عليها (تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوزالسرعات المقررة والتجاوز الخاطئ وتغيير المسارب وعدم الالتزام بحزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والوقوف المعيق لحركة السير بكافة أشكاله”.

وقالت إدارة الإعلام الأمني إنها تأمل أن تكون رسالتها التوعوية قد وصلت للجميع وكانت حافزا لهم للتقيد بقانون السير ومساعدة رجال الأمن العام في تأدية واجبهم.