أول عرض أزياء محتشم في بريطانيا

شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، أول عرض أزياء لملابس محتشمة في تاريخ البلاد، ويقول القائمون على العرض إنه يسلط الضوء على أكثر أسواق الأزياء نموا في العالم.

وشددت المصممات على أن الملابس التي عرضت أمام الجمهور تراعي القيم الإسلامية، لكنها أيضا تراعي ثقافات وأديانا أخرى تحض على الاحتشام، وفق ما أوردت “سكاي نيوز”.

وعرضت 40 مصممة ملابس من تصميمهن في العرض الذي شاهدته مئات السيدات المسلمات التي قد يصبحن زبونات لهذه الملابس.

وبشرى شيخ واحدة من المصممات المشاركات في المعرض، وبدأت في إنتاج الأزياء منذ 6 أعوام وصدرت تصميمات لها حول العالم.

وتقول إنها تخوض حاليا مفاوضات مع صالات محال التجزئة في بريطانيا، وتضيق: “نحن نعلم أن هناك طلب عليها ( الملابس المحتشمة) وأن الجمهور يريدها ونسعى من أجل جعله متوفرا في صالات محال التجزئة”.

ومن جانبها، تقول رومانة بنت أبوبكر إن السوق العالمي الأكثر نموا في مجال الأزياء هو الملابس الإسلامية.

وأوضحت أن واحدا من بين ثلاثة أشخاص في العالم سيكون مسلما بحلول عام 2030 وهذا عدد ضخم من السكان، وهو أمر ينعكس على سوق الأزياء.

وتقول نور أكثر التي جاءت لمشاهدة العرض إنه يجمع بين الملابس تظهر الشخص بصورة رائعة والمحافظة على الاحتشام في الوقت نفسه.