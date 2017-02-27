أمين مجلس التعاون: تفجير البحرين عمل إرهابي جبان

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني الاثنين حادث التفجير الذي استهدف سيارة أمنية في البحرين أمس الأحد ما أدى الى اصابة عدد من رجال الأمن.

ووصف الزياني في تصريح صحفي حادث التفجير بأنه عمل ارهابي جبان يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والانسانية ويعرض حياة رجال الأمن للخطر.

وأعرب عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على كشف ملابسات هذا العمل الارهابي ومنفذيه والجهات المحرضة التي تسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتعريض حياة الآمنين للخطر.

كما أعرب عن تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وفقا لما ذكرت وكالة “كونا”.

وكانت الداخلية البحرينية أعلنت الاحد إصابة أربعة من عناصر الشرطة في تفجير إرهابي استهدف حافلة لنقل الشرطة بالقرب من قرية جو جنوب العاصمة المنامة.