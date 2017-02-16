أميركية تزور كل دول العالم بسرعة قياسية

استطاعت شابة أميركية، أن تحطم رقما قياسيا في السفر، بعدما تمكنت من زيارة كافة بلدان العالم، في فترة وجيزة لا تتعدى 18 شهرا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كاسي دي بيكول، البالغة من العمر 27 عاما، اعتمدت على مدخراتها الشخصية التي لا تزيد عن 10 آلاف دولار، والدعم المالي للمعجبين بفكرتها.

وبدأت الشابة المغامرة، التي تنحدر من ولاية واشنطن، رحلتها الطويلة صوب 193 دولة ذات سيادة، في يوليو سنة 2015، كما زارت مناطق أخرى منها فلسطين وتايوان وكوسوفو.

ورصدت الرحالة مبلغا يقارب 198 ألف دولار لتمويل أسفارها الكثيرة، لاسيما أنها استقلت المئات من الرحلات الجوية، حول العالم.

وتحرص دي بيكول على مشاركة تفاصيل رحلاتها في المنصات الاجتماعية، وتقدم نفسها بمثابة ناشطة تدافع عن القيم النبيلة خلال ارتحالها بأصقاع الأرض المختلفة.