أمن الدولة تخلي سبيل متهمين بـ”محاولة تقويض نظام الحكم”

وافق مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، على إطلاق سراح مجموعة من النشطاء أوقفوا الشهر الماضي ووجهت لهم تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم، وفق ما أبلغ “الغد” وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي عبد القادر الخطيب.

وأبرز النشطاء المفرج عنهم اللواء المتقاعد من دائرة المخابرات محمد العتوم، والعميد المتقاعد الدكتور عمر العسوفي والنائب السابق وصفي الرواشدة بالإضافة إلى عبد الرحمن الدويري وفلاح الخلايلة وهما متقاعدان عسكريان والناشط حسام العبداللات.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قال أمام مجلس النواب الشهر الماضي إن الأجهزة الأمنية أوقفت عددا من الأشخاص بناء على طلب من مدعي عام أمن الدولة لقيامهم ” بأعمال من شأنها المساس بأمن الوطن والتحريض عليه”.

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت منذ الشهرالماضي حملة توقيفات، شملت 8 ناشطين، من بينهم نائب سابق وعدد من الضباط المتقاعدين، وأعضاء من جبهة العمل الإسلامي.

*عن الغد