أكثر من 4 مليارات درهم قيمة صفقات اليوم الأول لآيدكس بالامارات

أعلن العميد الركن طيار، راشد الشامسي، المتحدث الرسمي باسم معرض “آيدكس 2017″، عن توقيع 21 صفقة في اليوم الأول للمعرض بقيمة تجاوزت 4 مليارات و416 مليون درهم.

ووفق ما جاء في وكالة أنباء الإمارات، فإن الصفقات في المعرض الذي تستضيفه العاصمة الإمارتية أبوظي، شملت 15 شركة محلية و6 شركات عالمية.

وأعلن الشامسي عن التعاقد مع إنترناشيونال غولدن غروب لشراء ذخائر لصالح القوات البرية بمبلغ 394 مليونا و323 ألفا و 197 درهما.

كما جرى التعاقد مع نافال للحلول المتقدمة لتطوير منظومة الأرصاد البحرية في مركز العلميات بقيمة 13 مليونا و689 ألفا و175درهما.

وتم التعاقد مع شركة أبوظبي لبناء السفن لتوريد وتركيب أنظمة اتصالات إلكترونية وتبادل المعلومات للقوات البحرية بمبلغ 100مليون و401 ألف و795 درهما، والتعاقد مع شركة بريطانية لشراء عدد من الحوائط الدفاعية، بالإضافة إلى عدد من التعاقدات الأخرى..

وأكد العميد الركن، خلال مؤتمر صحفي، أن حجم الصفقات في اليوم الأول من المعرض يعكس الأهمية الكبيرة للمعرض وحجم الإقبال من قبل الشركات المحلية والدولية المشاركة، حيث حرصت تلك الشركات على عرض أحدث التقنيات والتكنولوجيات وسعت للاستفادة من المنصة المثالية التي يوفرها المعرض.