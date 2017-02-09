أسماء الأوائل في امتحان التوجيهي ومعدلاتهم

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مبنى الوزارة، أسماء الطلبة الأوائل في نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الشتوية لعام 2017.

وجاءت أسماء الأوائل كالتالي:

الأول علمي مروان رامي سعود صالح بمعدل 96.8 % من مديرية تربية الجامعة

الثاني علمي مكرر انس فياض الأحمد بمعدل 96.8 % من مديرية قصبة اربد

الثالثة علمي ياسمين عبد القادر ابو سليم بمعدل 96.7% من مديرية تربة الشونة الجنوبية

الاول ادبي الاء محمد خضر بمعدل 92 % من تربية الزرقاء الأولى

الثانية ادبي فرح ماجد سلطان مريان بمعدل 91.3% من تربية ماركا

الثالثة ادبي رؤى سعدي الشعلاني بمعدل 91.3 %من تربية ماركا

الادارة المعلوماتية الاولى اميرة فريحات 95.5 % من تربية جرش

الثانية حنان محمد تركي بمعدل 93.2 % من تربية لواء بني كنانة

الثالثة صبا نادر الغزاوي بمعدل 92.7 %من تربية قصبة اربد

فرع التعليم الصحي : الاولى حنين غازي الجنيفات بمعدل 94.1 %من تربية الطفيلة

فرع التعليم الشرعي : الاول عبد الله ابراهيم الجوابرة بمعدل 82.5 %من تربية الرصيفة

الفرع الصناعي : الاول صلاح الدين احمد شاويش بمعدل 97.9 %من تربية الجامعة

الفرع الزراعي: الاول صفوان محمد أحمد بني نصر بمعل 88.4 %من تربية عجلون

الفرع الفندقي :الاول صعيد ممدوج سعيد بطارسة بمعدل 85 %مديرية قصبة عمان

فرع الاقتصاد المنزلي : الاولى ختام داود حسن السعيد بمعدل 92.4 %مديرية قصبة السلط.