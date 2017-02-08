أسعار النفط تهبط مع تباطؤ الطلب بالصين

انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، لتواصل خسائرها، التي بدأتها في الجلسة السابقة، بعد أن أوحت زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية وتباطؤ الطلب الصيني بأن أسواق النفط العالمية ما تزال تعاني من تخمة المعروض برغم الجهود، التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 54.69 دولار للبرميل بانخفاض 36 سنتا عن التسوية السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 51.69 دولار للبرميل بانخفاض 48 سنتا عن الإغلاق السابق.

وجاء هذا الانخفاض في الأسعار على خلفية زيادة كبيرة بشكل غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، وفقا لما أعلنه معهد البترول الأميركي، الثلاثاء.

وزادت مخزونات الخام 14.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من فبراير، لتصل إلى 503.6 مليون برميل مقابل توقعات محللين استطلعت رويترز آرائهم بزيادة 2.5 مليون برميل.

وتقوض الزيادة في الإمدادات الأميركية اتفاق أوبك لخفض الإنتاج ودعم الأسعار، غير أن أوبك لا تشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الأميركية وذلك في الوقت الراهن على الأقل.