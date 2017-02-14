أرباح “إعمار” الإماراتية تقفز 28 في المئة خلال 2016

أحرزت شركة التطوير العقاري العالمية “إعمار العقارية ش.م.ع”، صافي أرباح بقيمة 5.233 مليار درهم إماراتي (1.425 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2016، بنمو وصل إلى 28 في المئة مقارنة بصافي أرباح السنة المالية 2015.

ووصلت إيرادات “إعمار” في السنة المالية 2016 إلى 15.540 مليار درهم (4.231 مليار دولار أمريكي)، بنمو قدره 14 في المئة، مقارنة بإيرادات العام 2015 البالغة 13.661 مليار درهم (3.719 مليار دولار أميركي).

وبلغت الإيرادات المستمرة من أعمال “إعمار” في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه خلال العام الماضي، 5.976 مليار درهم (1.627 مليار دولار أميركي)، وهو رقم مماثل لإيرادات عام 2015، رغم استمرار العمل على إعادة تطوير فندق “العنوان وسط مدينة دبي”.

وحققت أعمال “إعمار” في الأسواق العالمية إيرادات بقيمة 2.665 مليار درهم (726 مليون دولار أميركي) خلال السنة المالية 2016، أي ما يعادل 17 في المئة من إجمالي إيرادات المجموعة.