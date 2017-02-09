أحكام جديدة بالسجن في تونس ضد بن علي وزوجته في قضية فساد

أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد جديدة حسبما أعلنت النيابة العامة الخميس.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لفرانس برس ان المحكمة اصدرت في القضية نفسها أحكاما بسجن نذير حمادة (آخر وزير بيئة في عهد بن علي) خمس سنوات، واسماء محجوب (قريبة ليلى الطرابلسي) ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمدير سابق بوزارة البيئة.

وأوضح ان القضية تتعلق بـ”جرائم فساد مالي واداري في قطاع البيئة” من دون تفاصيل اضافية.

وذكرت وسائل إعلام محلية ان هذه الجرائم تتعلق بتأجير وزارة البيئة عقارات تملكها لأقارب ليلى الطرابلسي دون وجه حق قانوني.

وبإمكان المتهمين “استئناف” هذه الاحكام وفق النيابة العامة.

وكان فساد عائلتيْ بن علي والطرابلسي أحد أسباب الثورة التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي.

وهرب بن علي وزوجته مع اثنين من ابنائهما في 14 يناير/كانون الثاني 2011 الى السعودية.

وسبق صدور أحكام غيابية بالسجن في تونس ضد بن علي وزوجته في قضايا فساد.