أبو عبيدة: قررنا تحرير الأسرى

قال الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”: “إن صفقة تحرير الأسرى من سجون الاحتلال أصبحت مسالة وقت”.

وجاءت تصريحات أبو عبيدة تعليقا على تجديد محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”، الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي بالسجن المؤبد و18 عاماً.

وأضاف “أبو عبيدة” في تغريدة له على تويتر: ‏الحكم الصادر بحق القائد نائل البرغوثي هو حكم منعدم ولا قيمة له فكتائب القسام قررت تحرير الأسرى والمسألة بإذن الله مسألة وقت فقط.”

والأسير البرغوثي هو أحد محرّري صفقة وفاء الأحرار “شاليط” في اكتوبر 2011، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وأصدرت بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لمدة (30 شهراً)، وقد أنهى محكوميته في تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2016، إلّا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله لعدم ردّ لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة، وفيه تطالب بإعادة الحكم السابق بالمؤبد و(18) عاماً للأسير البرغوثي.