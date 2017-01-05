5 قتلى و9 مصابين بإطلاق نار بمطار في فلوريدا

سما الاردن – قال مسؤولون وشهود إن مسلحا فتح النار في منطقة تسلم الحقائب في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي في فلوريدا الجمعة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل قبل أن تحتجزه الشرطة.

وقال مكتب قائد الشرطة إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في الحادث.

ونقلت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) عن شهود قولهم إن مطلق النار الذي لم يقل شيئا بدا رجلا في العشرينيات من عمره ويرتدي قميصا يحمل شعار سلسلة أفلام (ستار ورز) وإن الشرطة أطلقت النار عليه لدى محاولته إعادة تلقيم سلاحه.

ووصف جون شليتشر -الذي قال لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) إنه شاهد الهجوم- المسلح بأنه “رجل نحيف” وكان “يطلق النار علينا مباشرة” فيما انتظر الركاب لتسلم حقائبهم.

وأضاف “خفضت رأسي وبدأت أتلو صلوات” وأشار إلى أن زوجته قدمت إسعافات أولية لشخص أصيب بطلق ناري في الرأس.

وقال إن والدة زوجته استخدمت معطفها للاعتناء بمصاب آخر لكن تبين أنه فارق الحياة بالفعل.

وأضاف أن المسلح أعاد تلقيم سلاحه ليطلق النار مرة ثانية لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الطلقات التي أطلقها المهاجم.

وقال المطار في حسابه على تويتر “ثمة حادث يجري حاليا في صالة الركاب الثانية عند منطقة تسلم الحقائب”. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المطار على الفور للتعليق.

وأظهرت لقطات بثتها محطات إخبارية أن مسؤولين أمنيين جمعوا الركاب في عدد من المناطق ومنعوهم من الخروج بما في ذلك في منطقة واحدة مفتوحة على الأقل.

وقال آري فليشر وهو سكرتير إعلامي سابق للرئيس جورج دبليو بوش على حسابه على تويتر إنه حدث إطلاق نار و”الجميع يركضون”.

وأضاف “يبدو أن الجميع هادئون الآن لكن الشرطة لا تسمح لأي شخص بمغادرة المطار- على الأقل من المنطقة التي أنا فيها”.

واعتنت امرأة برجل جالس وهو ينزف خارج أحد مباني المطار وفقا لصورة نشرتها شركة لتكنولوجيا المعلومات في ميشيجان على تويتر. ونقلت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) نقلا عن بث للشرطة في الموقع قولها إن الحادث لم يشارك فيه إلا مسلح واحد على ما يبدو وهو حاليا رهن الاحتجاز.

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة بروارد على تويتر إنه تلقى اتصالا بشأن إطلاق نار في احدى صالات المطار.

وقال حساب المطار على تويتر إن جميع الخدمات توقفت مؤقتا.

وأظهرت تحقيقات أولية في الحادث الذي وقع داخل صالة استلام الحقائب، أن المتهم أميركي الجنسية ومولود في ولاية نيوجرسي، ويحمل بطاقة عسكرية.

وفتح المتهم، واسمه ستيبان سانتياغو، النار على المسافرين بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 على الأقل.

وتوقفت حركة المطار مؤقتا وفتحت الملاجئ للمسافرين، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء القتلى والمصابين، وأعيد تفتيش مئات المسافرين مرة أخرى.

ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهم لمعرفة دوافع الجريمة، والتحقق من صحة هويته إن كانت عسكرية أم أنه انتحل شخصية.

وفي وقت لاحق، قال السيناتور بيل نلسون إن المسلح كان يحمل بطاقة هوية عسكرية، وأضاف أن منطقة استلام الأمتعة تعد من “الأهداف الناعمة”.

وقال نلسون إن الدافع وراء إطلاق النار لم يعرف بعد.