5 قتلى بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في المكسيك

أوقع اطلاق نار في ملهى ليلي خلال مهرجان موسيقي في بلايا ديل كارمن، المنتجع البحري الشهير في شرق المكسيك، خمسة قتلى على الاقل بينهم ثلاثة اجانب كما اعلنت سلطات المدينة الاثنين.

وقال كبير المدعين في ولاية كوينتانا رو، ميغيل انخيل بيش ان كنديين اثنين وايطاليا وكولومبيا بين الضحايا.

واضاف ان امرأة قتلت ايضا خلال التدافع الذي تبع اطلاق النار في هذا المنتجع على ساحل الكاريبي.

واعلنت حكومة الولاية التي تقع فيها المدينة في بيان انه تم توقيف أربعة اشخاص على علاقة باطلاق النار.

وكانت رئيسة بلدية سوليداريداد حيث يقع هذا الشاطىء الشهير، كريستينا توريس قالت في وقت سابق ان “شخصا فتح النار” خلال مهرجان الموسيقى الالكترونية الذي يجتذب سنويا الكثير من الزوار.

وبحسب المعلومات الاولى فان اطلاق النار حصل قرابة الساعة الثالثة فجرا (8,00 ت غ) في ملهى بلو باروت الذي كان يستضيف هذا الحدث.

وقال اللبناني راشد قاسم (36 سنة) الذي قدم من الولايات المتحدة لحضور المهرجان لوكالة فرانس برس “سمعنا دويا واعتقدنا انها العاب نارية في الملهى، قبل ان ندرك ان شخصا دخل عبر باب الطوارىء وبدأ باطلاق النار”.

من جهتها كتبت فاليري لي من مجلة “ميكسماغ” الالكترونية على تويتر “كانت هناك جثث على الارض” مضيفة ان “عناصر الامن لم يدركوا مباشرة ان الامر يتعلق باطلاق نار وقالوا انها العاب نارية، لكن الناس واصلوا الركض هربا وقالوا انهم شاهدوا سلاحا”.

وتقع بلايا ديل كارمن على بعد 68 كلم من كانكون ويرتادها عدد كبير من السياح الاميركيين والاوروبيين. وهذه المنطقة بقيت الى حد كبير بمنأى عن اعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات.