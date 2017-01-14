14 قتيلا و25 جريحا بتفجير في جبلة السورية

قتل 14 شخصا على الأقل، وأُصيب 25 آخرون، اليوم الخميس، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “14 شخصا على الأقل قتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة قرب الملعب البلدي” في المدينة، في وقت أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن التفجير “نفذه إرهابي انتحاري بسيارة مفخخة” وأدى إلى سقوط “تسعة شهداء وإصابة 25 مواطنا بجروح”.

وأوضح أنه “لم يعرف إذا كان جميع القتلى من المدنيين أم بينهم عناصر من قوات النظام لوجود عدد كبير من الحواجز في المنطقة”، لافتا إلى فرض طوق أمني مشدد في المنطقة عقب التفجير.

وتستهدف تفجيرات انتحارية أو بالسيارات المفخخة محافظة اللاذقية بين الحين والآخر. وقتل في 24 أيار (مايو) أكثر من 170 شخصا في سلسلة تفجيرات انتحارية متزامنة استهدفت مدينة جبلة ومدينة طرطوس الساحلية مركز محافظة طرطوس.

وتبنى تنظيم داعش تلك الاعتداءات.

وبقيت محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ منتصف آذار (مارس) 2011، وتسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص.

ويقتصر وجود الفصائل المقاتلة والإسلامية في اللاذقية على ريفها الشمالي.