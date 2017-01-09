“يوم بلا مركبات” في دبي الشهر المقبل

تنظم بلدية دبي دورة جديدة من مبادرة “يوم بلا مركبات” في شهر شباط (فبراير) المقبل حيث يتم التخلي عن استخدام السيارات الخاصة واستبدالها بوسائل النقل العام والدراجات الهوائية.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة دبي على موقعه ان الدورة الثامنة من هذه المبادرة التي انطلقت في العام 2010، ستنظم يوم الخامس من شباط (فبراير).

وتؤكد بلدية دبي ان المبادرة تهدف الى “الحد من استخدام المركبات الشخصية (…) واستبدالها بوسائل النقل الجماعي بهدف خلق بيئة نظيفة”.

وقال مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه ان عدد الجهات الحكومية التي شاركت العام الماضي بلغ 1070 جهة، متوقعا ان تزداد “اعداد الجهات المشاركة لهذا العام بالاضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشخصيات من بينهم رؤساء الدوائر الحكومية في الامارة”.

واوضح خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، انه تم العام الماضي التخلي عن استخدام اكثر من 30 الف سيارة شخصية، واستعمال وسائل نقل صديقة للبيئة عوضا عنها.

واطلقت بلدية دبي وسما خاصا بالمبادرة عبر خدمة “تويتر”.