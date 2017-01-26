يهود روسيا في مقدمة المهاجرين إلى اسرائيل

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى اسرائيل من روسيا فاق عدد أولئك القادمين من فرنسا وسط تراجع أعداد الوافدين إلى الدولة العبرية العام الماضي.

وافاد بيان لوزارة الهجرة ان 27 الف شخص هاجروا الى اسرائيل عام 2016 مقارنة بـ31 الفا في العام السابق.

وذكر البيان ان نحو سبعة آلاف من الوافدين الجدد جاؤوا من روسيا مقابل 5,500 من اوكرانيا وخمسة آلاف من فرنسا التي شهدت في العامين الماضيين معدل هجرة قياسيا لليهود الاتين إلى اسرائيل.

ويقدر عدد اليهود في فرنسا بنصف مليون شخص وهو الاكبر في اوروبا. الا ان تزايد الهجمات ضدهم خلال السنوات الاخيرة دفع عددا كبيرا منهم إلى الهجرة لاسرائيل.

وشهد العام الماضي هجرة نحو 2,900 يهودي من الولايات المتحدة فيما وفد مئات من البرازيل وبريطانيا وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرت “فرانس برس”.

وقال رئيس الوكالة اليهودية ناتان شارانسكي أن على إسرائيل بذل مزيد من الجهود “لإيجاد حلول لدمج” الوافدين الجدد كتوفير فرص عمل لهم والاعتراف بشهاداتهم الجامعية.