يلديريم: بابا نويل “بريء” من هجوم إسطنبول

نفى رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن يكون منفذ الهجوم على النادي الليلي بإسطنبول بليلة رأس السنة قد دخل المكان بلباس بابانويل، مؤكدا أنه كان “إرهابيا” يحمل سلاحا ناريا.

وقال يلديريم في تصريحات صحيفة: “سوف نقوم باجراءات حازمة لوقف الإرهاب، وسنحارب الإرهاب حتى نقضي عليه”.

وكان بن علي يلديريم عقد اجتماعا مع مسؤولين على خلفية الهجوم الذي وقع على ناد ليلي في منطقة أورطه كوي بمحافظة إسطنبول في وقت متأخر من مساء السبت، أودى بحياة 39 شخصا.

وعقد الاجتماع في قصر دولما باهجة بإسطنبول، واستغرق ساعة و40 دقيقة، وحضره عدد كبير من المسؤولين.