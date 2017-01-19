وفاة 6معتمرين بريطانيين في حادث مروري بالسعودية

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، وفاة ستة من مواطنيها وإصابة آخرين في حادث مروري بالسعودية.

وأوضحت الحكومة، أنها قدمت الدعم لأسر البريطانيين المتوفين كما “ستساند البريطانيين الذين أصيبوا في الحادث.”

من ناحيته، أعلن مسجد غلاسكو المركزي في بريطانيا اسمي اثنين من المتوفين، هما محمد وطلعت إسلام، وهما أبوان لخمسة أطفال في مدينة اسكتلندية.

وأشار إلى أن الضحايا الآخرين أربعة من أفراد أسرة واحدة من مانشستر شمال غربي إنجلترا، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وكانت المجموعة قد انتهت للتو من مناسك العمرة، وباشرت طريقها إلى المدينة المنورة عند وقوع الحادث، يوم الأربعاء.