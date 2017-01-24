وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة بحادث مروع في السعودية

توفي 4 مواطنين أردنيين هم مواطن وزوجته وطفلاهما وأصيب طفلان آخران اليوم الثلاثاء، إثر حادث مروع تعرضت له مركبة لعائلة أردنية في منطقة تبوك بالسعودية في طريق عودتهم إلى المملكة، وفق ما أفاد أحد أقربائهم.

وقال عضو مجلس بلدية إربد الكبرى المهندس ياسر الشرايري إن 4 من أقربائه وهم مواطن وزوجته واثنان من أطفالهما الأربعة توفوا في الحادث المروع الذي تعرضوا له بالسعودية، فيما أصيب طفلان آخران بجراح وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات السعودية، وحالتهما العامة سيئة، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع وزارة الخارجية لنقل جثامين المتوفين والطفلين المصابين.

والمواطن وزوجته يعملان في إحدى الجامعات السعودية وكانا مع أطفالهما متوجهين إلى الأردن لقضاء الإجازة.