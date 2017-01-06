وفاة و25 إصابة اثر تدهور شاحنة واصطدامها بـ 10 سيارات بالبحر الميت

توفي أربعيني وأصيب 25 آخرون ظهر اليوم الجمعة، بحادث سير مروع إثر تدهور قاطرة ومقطورة على مثلث البحر الميت واصطدامها بـ 10 مركبات .

وبحسب مدير دفاع مدني البلقاء العميد وليد الصعوب فإن سائق الشاحنة المحملة بالأعلاف فقد السيطرة على مركبته ما أدى إلى تدهورها وانقلابها قبل إشارة مثلث الرامة البحر الميت، مضيفا أن الشاحنة انزلقت على جانبها لمسافة طويلة، قبل أن تصطدم بـ 10 مركبات كانت متوقفة على الإشارة الضوئية وأمام محل سوبر ماركت قرب المثلث.

وبين أن كمية الأعلاف الكبيرة تناثرت على المركبات والمتواجدين في المكان، مشيرا إلى أن كوادر الدفاع المدني قامت بمساعدة المواطنين بإخلاء المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية .

من جانبه أكد مصدر طبي في مستشفى الشونة الجنوبية أن المستشفى استقبل حوالي 25 إصابة وجرى تقديم الاسعافات اللازمة لهم، موضحا أنه جرى تحويل خمس حالات إلى المستشفيات المركزية في العاصمة والسلط وإدخال أخرى إلى الأقسام فيما توفى أربعيني متأثرا بجراحه .