وفاة عاملين بحادثين في عمان والعقبة

توفي عامل يحمل الجنسية المصرية، صباح اليوم السبت، إثر سقوطه عن “سقالة” في أحد المشاريع العقارية الكبرى في العقبة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن عاملا مصريا في العشرينات من العمر سقط من بناية قيد الإنشاء خلال عمله في أحد المشاريع بالعقبة، مساء أمس، ما أدى إلى إصابته بجراح بالغة، أسعف على إثرها من قبل زملائه في الموقع وتم نقله إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، لكنه فارق الحياة صباح اليوم متأثرا بجراحه.

وأوضح المصدر، أنه تبين بعد كشف الطبيب الشرعي والمدعي العام عدم وجود أي شبهة جنائية.

وفي عمان قال بيان للدفاع المدني، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حادث سقوط صخرة على أحد العمال داخل معمل لقص الحجر في منطقة الحزام الدائري الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور نتيجة إصابته بكسور وجروح بالغة بالجسم، حيث قامت مجموعات الدفاع المدني بتحرير المتوفى باستخدام معدات الإنقاذ المتخصصة وإخلائه إلى مستشفى البشير الحكومي.