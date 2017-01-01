وفاة أردني وإصابة 3 آخرين بعملية اسطنبول الإرهابية

توفي أردني وأصيب 3 آخرون إثر العملية الإرهابية التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول واستهدفت محتفلين براس السنة الميلادية، وفق مصادر بالسفارة الأردنية في تركيا.

وأضافت المصادر أن السفارة تقوم بالمتابعة مع وزارة الخارجية التركية للتأكد من عدم وجود أردنيين آخرين بين الضحايا، مشيرة إلى أن السفارة تلقت العديد من البلاغات بوجود مفقودين، وأنها تقوم بجولات على المستشفيات للتأكد من ذلك.

وأكدت المصادر أن 16 جثة ما تزال غير معروفة الهوية في المستشفيات التركية.

وكان مسلح متنكر بزي بابا نويل فتح النار على حشد يحتفل بحلول العام الجديد في اسطنبول، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا على الأقل وإصابة 65 بينهم أربعة بحالة خطيرة.