وزير خارجية مصر: نسعى إلى حل سياسي في ليبيا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن مصر تعمل من أجل التوصل الى حل سياسي في ليبيا.

وقال شكري لدى افتتاح اجتماع في القاهرة لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا إن “الهدف من هذه الزيارات البحث عن امكانية التوصل إلى أرضية مشتركة، ومواقف توافقية تتيح تجاوز المنعطف الحالي للازمة الليبية”.

وأضاف أن هناك “التزاما بالحل السياسي مدخلا وحيدا لمعالجة الأزمة الليبية، ورفض قاطع لكل صور التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية”، أمام نظرائه من الجزائر وتونس وليبيا والنيجر وكذلك المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر.

واعتبر الوزير المصري “بالرغم من النجاحات المقدرة التي تحققت في الفترة الأخيرة في مواجهة الإرهاب في بنغازي وغيرها من المناطق الليبية.. فإن مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تستأصل بشكل نهائي في ليبيا إلا من خلال التسوية السياسية”.