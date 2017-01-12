وزير الدفاع الأمريكي الجديد أمام الكونجرس: تل أبيب هي عاصمة إسرائيل

أكد “جيمس ماتيس” وزير الدفاع الامريكي الجديد المعين ضمن طاقم ادارة ترامب، أنه يعتبر تل أبيب عاصمة إسرائيل، جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت اليوم الخميس في الكونجرس تمهيدا للمصادقة على تعيينه في هذا المنصب الرفيع.

وأضاف “ماتيس” ردا على سؤال يتعلق بموقفه من قضية نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس “افضل ان يجيب وزير الخارجية على هذا السؤال وبالنسبة لي فان العاصمة التي اسافر اليها هي تل ابيب التي يتواجد فيها كل رجال الحكومة”.

ودافع “ماتيسو” خلال جلسة الاستماع عن منظومة العلاقات الامريكية الاسرائيلية، قائلا “ان اسرائيل دولة ذات ديمقراطية راسخة وانا اعتقد ان اسرائيل مهمة جدا بالنسبة للشرق الاوسط وان امنها مهم جدا بالنسبة لنا ويجب علينا ارساء افضل العلاقات مع اسرائيل”، على حد تعبيره.

وفي معرض رده على قضية امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو لإحباط قرار مجلس الامن الخاص بالمستوطنات، قال الوزير العتيد “ماذا يعني فشل الفيتو؟ يجب أن أعود وافحص هذا الأمر الذي قرأت عنه فقط في الصحف”.