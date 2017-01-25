وزير الخارجية الكويتي يحمل “رسالة خليجية” إلى إيران

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي زار طهران الأربعاء “حمل رسالة من أمير الكويت باسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى الرئيس الإيراني”.

وأضاف الجارالله أن هذه الرسالة “تتعلق بالحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والأسس المطلوبة لهذا الحوار”، مضيفا أن هذه الأسس تشمل “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم اللجوء للقوة والمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة”.

وتابع الجارالله: “الهدف من الزيارة إيجاد توافق على الأسس التي يمكن أن ينطلق منها الحوار وإيجاد قناعة مشتركة بين الطرفين”، مشيرا إلى أنه “سيتم بحث القضايا التفصيلية بعد التوصل إلى الاتفاق على الأسس”.

وأضاف الدبلوماسي الكويتي أن “هناك تفاؤلا بتحقيق الانفراج الخليجي الإيراني، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والأمن والاستقرار فيه”.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت إن وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران، الأربعاء، حيث سلمه رسالة موجهة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما التقى وزير الخارجية الكويتي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبحثا “الأمور المتعلقة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى الأمور المتعلقة بالقضايا الثنائية بين البلدين”، حسب “كونا”.