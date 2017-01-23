وزارة الدفاع العراقية تعلن استعادة شرق الموصل وسط “انهيار” لداعش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، أن شرق الموصل بات تحت السيطرة بالكامل، وذلك على أثر اقتحام آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في المناطق الواقعة شرقي نهر دجلة الذي يمر وسط المدينة.

وقالت الوزارة في بيان “تمكنت القوات المسلحة من تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل كامل ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، بعد أن كبدت العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات..”.

وأضاف البيان أن القوات “تباشر بإزالة العبوات والمتفجرات وتنظيف الدور والمباني وفتح الطرق ومسح الأرض ونشر نقاط عسكرية لمنع الخروقات وتفويت الفرصة على الإرهاب الذي يعيش حالة انهيار وتشتت بعد الخسائر الأخيرة..”.

وكانت وكالة “أنباء الإعلام العراقي” قد قالت إن القوات العراقية اقتحمت “منطقة الرشيدية آخر معقل لعصابات داعش الارهابية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل”.

وأضافت نقلا عن بيان لخلية الإعلام الحربي أن “قطعات الفرقة التاسعة واللواء الثالث واللواء 71 جيش عراقي اقتحمت منطقة الرشيديه آخر معاقل الإرهاب في الساحل الأيسر”.

وأضاف البيان ان “القطعات تمكنت من تحرير الجزء الشمالي للمدينة ورفع العلم العراقي فوق مبانيها وأن التقدم لازال مستمر”.

وكان الجيش العراقي قد أعلن، الأحد، استعادة السيطرة على حيين في وسط الجانب الشرقي من مدينة الموصل، حيث يخوض معارك ضد متشددي داعش منذ ثلاثة أشهر بدعم من التحالف الدولي.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وقت سابق، بالقضاء على تنظيم داعش في العراق في غضون ثلاثة أشهر.