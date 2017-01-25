واتساب.. كيف تعمل خاصية الرسائل الجديدة من دون إنترنت؟

أصدر تطبيق واتساب تحديثا جديدا مرتقبا، يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، حتى إن لم يكن هناك اتصال بالإنترنت.

التحديث الجديد “WhatsApp v2.17.1” متاح حاليا لمستخدمي نظام “أي أو إس”، فيما لم يكشف واتساب موعد إصدار التحديث على الهواتف ذات نظام الأندرويد، وفق ما نقل موقع “مترو”.

وسيتم وضع الرسائل المكتوبة في “قائمة انتظار” على أن يتم إرسال الرسالة فور عودة الاتصال بالإنترنت على غرار رسائل البريد الإلكتروني و”فيسبوك ماسنجر”.

ويستخدم التطبيق الشهير أكثر من مليار إنسان حول العالم شهريا.

ويمكنك أيضا، عبر التحديث الجديد، إرسال 30 صورة في وقت واحد، بعدما كانت الإصدارات السابقة تتيح إرسال 10 صور فقط.

كما يوفر لك واجهة جديدة خاصة بـ”التخزين”، تسهل على المستخدم حذف الرسائل غير الضرورية من أجل توفير المساحة على هاتفك.

وبإمكانك الوصول إلى هذه الواجهة الجديدة من خلال: Settings>Data and Storage Usage>Storage Usage, Clear Chat.