هولاند لترامب: أوروبا “ليست بحاجة لنصائح خارجية”

رد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي انتقد الاتحاد الاوروبي، وقال هولاند إن الاتحاد “ليس بحاجة لنصائح خارجية تقول له ما عليه فعله”.

وقال هولاند خلال حفل تقليد وسام للسفيرة الأميركية في باريس جين هارتلي “أؤكد لكم أن أوروبا ستكون دائما على استعداد لمواصلة التعاون عبر الأطلسي، لكنها ستتحرك وفق مصالحها وقيمها. وهي ليست بحاجة لنصائح خارجية تقول لها ما عليها فعله”.

وفي وقت سابق قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن مصير الأوروبيين يبقى “في أيديهم”.

ونقلت فرانس برس ميركل: “أعتقد أن مصيرنا نحن الأوروبيين في أيدينا. أريد أن أواصل السعي حتى تعمل الدول الأعضاء الـ 27 سوية نحو المستقبل.. لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين”.

وفي مقابلة مع صحيفتي “بيلد” الألمانية و”التايمز” البريطانية، قال الرئيس الأميركي المنتخب الذي سيتسلم مهامه الجمعة، إن حلف الناتو قد “تخطاه الزمن”، وانتقد سياسة المستشارة الألمانية لاستقبال المهاجرين، واصفا اياها بأنها “كارثية”.

وقالت المستشارة إن “مواقفي حول المسائل الأطلسية معروفة. والرئيس المنتخب عرض مرة أخرى مواقفه. وعندما يتسلم منصبه، وهذا ما لم يحصل بعد، سنعمل بشكل طبيعي مع الأدارة الأميركية الجديدة وسنرى ما هي الاتفاقات التي سنتوصل إليها”.