هولاند: ترامب يمثل تحديا للاتحاد الأوروبي

اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تشكل “تحديا” للاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي.

وجاء حديث هولاند خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ببرلين، وأكدا فيه ضرورة الوحدة الأوروبية في مواجهة تهديدات متنامية داخليا وخارجيا.

وقال هولاند: “لنكن صريحين هناك تحديات تطرحها الإدارة الأميركية بالنسبة إلى القواعد التجارية وأيضا حول المواقف التي علينا اعتمادها لتسوية النزاعات في العالم”، مشيرا إلى أن صعود الشعبويين بات مصدر تهديد للاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، قالت ميركل “تواجه أوروبا تحديات داخلية وخارجية كبيرة. لا يسعنا التغلب عليها إلا بالعمل معا”.

وأضافت:” نحن بحاجة إلى التزام واضح ومشترك بشأن الاتحاد الأوروبي وبشأن ما أنجزناه والقيم التي تميز أنظمتنا الحرة الديمقراطية”.

وعبر قادة أوروبيون عن قلقهم من تصريحات ترامب، التي تدعو إلى تقييد التجارة الحرة واعتبار حلف شمال الأطلسي منظمة “عفا عليها الزمن”.