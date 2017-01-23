هل فكرت مادونا في تفجير البيت الأبيض؟

قالت نجمة البوب الأميركية مادونا تعليقا على كلمة لها خلال مسيرة نسائية في العاصمة واشنطن السبت إنها فكرت في “تفجير البيت الأبيض” إنها قالت ذلك مجازا .

ودفعت كلمة مادونا التي قوبلت بانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعض شبكات التلفزيون لوقف بثها المباشر بشكل مفاجئ للمسيرة التي اجتذبت مئات الآلاف في مظاهرات في شتى أنحاء الولايات المتحدة للاحتجاج على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت مادونا”لست شخصا عنيفا.

“قلت ذلك مجازا وانتهج أسلوبين في النظر للأمور أحدهما أن أكون متفائلة والآخر أن أشعر بالغضب والاستياء وهو ما أشعر به شخصيا.”

وقادت مادونا(58 عاما) الحشد يوم السبت في الهتاف “نعم نحن مستعدون” لمعارضة السياسات التي يروج لها ترامب الذي أثار غضب نساء كثيرات خلال حملته الانتخابية ببعض التصريحات وبوعود بحظر حقوق الإجهاض أو الحد منها.

وقالت نجمة البوب” أقول لمن يحطون من شأننا ويصرون على أن هذه المسيرة لن تضيف أي شيء مطلقا عليكم اللعنة.”

وأثارت تصريحاتها انتقادات فورية على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى يوتيوب حيث بُثت كلمتها على الهواء ومسجلة وصف العديد من المستخدمين مادونا بأنها”شريرة.”

وأبدى آخرون غضبهم من التصريح الذي قالت فيه إنها فكرت في تفجير البيت الأبيض. وطالب بعض مستخدمي تويتر بالتحقيق مع مادونا لتوجيهها تهديدات إرهابية.