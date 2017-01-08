هآرتس: أدلة وتسجيلات تؤكد تورط نتنياهو بقضية فساد

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن وجود أدلة وتسجيلات صوتية، تثبت تورط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضية الفساد والمعروفة باسم “الملف 2000”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الأحد، وفق “قدس برس”، إن هذه القضية تركز على اتصالات بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وأنه بحوزة الشرطة توثيق لهذه الاتصالات، وأن الأدلة تشير إلى محاولة لإبرام تحالف بين السلطة ورأس المال، ضمن صفقة “أعطني وخذ”، وتتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار في الحكم، مقابل استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل الأعمال أرباحا ضخمة مبالغ فيها.

وأضافت الصحيفة أنه حتى لو أن “هذا التحالف” لم يُنفذ أو نُفذ بصورة جزئية، فإن مجرد وجود توثيق لهذه المفاوضات يستوجب تحقيقا جنائيا فوريا.

وأكدت الصحيفة أن هذه القضية تستند على قاعدة صلبة جدا من الأدلة والتي يصعب مناقشتها، مشيرة إلى أن هذه أدلة صعبة وضارة وتثير صدى، وهي من نوع الأدلة التي زودتها شولا زاكين، سكرتيرة رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، ضد أولمرت، وتحتوي على مجموعة أشرطة تسجيل يُسمع فيها صوت رئيس الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي بعد التحقيق الثاني معه، قولهم إنه فوجئ من الأدلة ضده. وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن نتنياهو “لم يتوقع هذا الأمر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المواد، التي وصفتها بأنها “مادة اعلامية متفجرة”، إلى المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، في الربيع الماضي، لكنه “تغاضى” عنها عليه لأشهر طويلة. لكنه وصفها في نهاية الأسبوع الماضي بأنها قضية فساد خطيرة على المستوى العام وتحد بمخالفة القانون من الناحية الجنائية. وبعد أن أخفى مندلبليت المعلومات عن الجمهور من دون مبرر، فإنه سارع الآن إلى محاولة سرد رواية مفيدة لنتنياهو.

يذكر أن القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي كانت قد كشفت عن أن نتنياهو سعى لدى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من أجل منح رجل الأعمال أرنون ميلتشين تأشيرة دخول (فيزا) إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لتفاصيل رشحت من القضية الثانوية “الملف 1000” ضد نتنياهو، فإن ميلتشين دأب على تزويد نتنياهو بـ “هدايا” على شكل سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا بمئات آلاف الدولارات.

كما كشفت النقاب عن أن الشرطة “تشتبه في أن نتنياهو حصل على منفعة كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر من خارج البلاد”.

ولم يتم الإفصاح عن قضية الفساد الأخرى، إلا أن القناة “الثانية” ذكرت أنها تشمل شبهات حول ضلوع نتنياهو وأفراد من عائلته في هذه القضية.